انت الان تتابع تفاصيل خبر قوات حفتر تعلن عن تصفية قيادي في تنظيم القاعدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 08:26 صباحاً - أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للواء خليفة حفتر في ليبيا فجر الاثنين عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة عادل أحمد العبدلي (أبو الزبير الليبي) أثناء مداهمة في حي حجارة بمدينة سبها.

وقال بيان للغرفة بأن "العبدلي من العناصر الإرهابية الخطيرة جداً وسبق وأن انضم للتنظيم في سوريا وتم ترحيله إلى ليبيا سنة 2004، وإيداعه في سجن أبو سليم".

وأضاف أنه "بعد العام 2011، أصبح من العناصر النشطة وخاصة في التجنيد وتنقل الإرهابيين بين سوريا وليبيا".

وتابع البيان أن علاقة العبدلي "تمتد إلى جبهة النصرة بسوريا. ويرتبط بعبدالمنعم الحسناوي أبوطلحة الذي قتل في عملية نوعية للقوات المسلحة الأسبوع الماضي".

ومع دخول اللواء المتقاعد خليفة حفتر على المشهد في إطار عملية كرامة ليبيا، وإخفاق الفرقاء في حل خلافاتهم داخل الحكومة والمؤتمر الوطني, ثم لجوئهم إلى خيار الانتخابات المبكرة في يونيو 2014 وظهور نتائجها, بدأ استخدام الميليشيات الدعومة دولياً لحسم الخلاف على هوية السلطة والحكومة.

وأدى اقتتالها على نطاق واسع في طرابلس وبنغازي منذ مطلع أغسطس 2014 , إلى تهجير أكثر من 250 ألفاً، وإخلاء سفارات أجنبية كثيرة، وتعطيل المطارات الدولية، إلى جانب مقتل المئات، في مؤشر على أن الاحتراب الأهلي الليبي, أطل برأسه بعد ثلاثة أعوام من مقتل العقيد معمر القذافي.

وأدى خلط الأوراق المحلية بالإقليمية إلى ولادة برلمانين وحكومتين في ظرف شهر واحد، يدعي كل منهما الشرعية.

وبالإضافة إلى الصراعات الداخلية عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع معمر القذافي، يجري التنافس المحموم بين فرنسا وإيطاليا في ليبيا، التي تُعاني الحرب منذ 7 أعوام ونصف.