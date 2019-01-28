انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان: تركيا ستصنع أكبر طائرة مسيّرة مسلحة في العالم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 08:26 صباحاً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده توشك على الانتهاء خلال أشهر، من صناعة طائرة مسيّرة مسلحة تمثل نموذجاً يحتذى به عالمياً.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، في افتتاح عدد من المشاريع التنموية بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، أمس الأحد.

وأشار أردوغان إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية تمكنت من الارتقاء بنمو تركيا بـ3.5 أضعاف في غضون 16 عاماً.

ولفت إلى أن تركيا سطّرت إنجازات كبيرة في مجالات التصدير والتجارة والاستثمار والاقتصاد.

وأوضح أردوغان أن تركيا كانت تلبي 20% فقط من احتياجاتها بالصناعات الدفاعية عام 2002، في حين أن هذا المعدل ارتفع إلى 65% في الوقت الراهن.

وأضاف: "نحن من نصنّع طائراتنا المسيّرة، وطائراتنا من دون طيارٍ المسلحة، وعرباتنا المدرعة، وخصوصاً أننا نوشك على الانتهاء خلال أشهر، من صناعة طائرة مسيّرة مسلحة أكبر حجماً، تمثل نموذجاً يحتذى عالمياً".

وعلى صعيد آخر، أشار الرئيس أردوغان إلى مكافحة تركيا "التنظيمات الإرهابية".

وقال: "على حدودنا مباشرة تُحرّض تنظيمات إرهابية لمهاجمة بلادنا، ونحن بدورنا سحقنا رؤوس هذه التنظيمات في جرابلس والباب وعفرين"، في إشارة إلى عمليتي "درع الفرات"، و"غصن الزيتون" شمالي سوريا، التيناللتين نفذهما الجيش التركي على مر العامين الماضيين.

وأضاف: "والآن نحن على أهبة الاستعداد"، مبيناً أن العالم والمنطقة يمران بمرحلة حساسة.

ونوه أردوغان بمواصلة تركيا مشاريعها العملاقة وانفتاحها السياسي وبناها التحتية العسكرية، مع مواصلتها عمليات مكافحة الإرهاب في داخل البلاد وخارجها.

ويشار إلى أن تركيا إحدى 6 دول فقط في العالم لديها القدرة على إنتاج طائرات دون طيارٍ مسلحة ومزودة بقنابل ذكية وأنظمة إلكترونية متطورة.