انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تحتضن خامس جولة من مباحثات واشنطن وطالبان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 08:26 صباحاً - يعقد قادة حركة طالبان والمبعوث الأمريكي إلى أفغانستان، زلماي خليل زادة، وفريقه، الجولة الخامسة من المباحثات في 25 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب ما ذكر موقع "الجزيرة نت" نقلاً عن مصدر وصفه بأنه "مقرب من حركة طالبان".

وكان المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان ذكر، أمس السبت، أنّ تقدماً كبيراً شهدته المحادثات مع حركة طالبان في الدوحة، مبيناً في تغريدة على منصة "تويتر" أنه بعد ستة أيام في الدوحة توجه إلى أفغانستان للتشاور.

ووصف الاجتماعات بأنها أكثر إنتاجية مما كانت عليه في الماضي، مؤكداً أن الأطراف أحرزت تقدماً كبيراً في القضايا الحيوية.

من جهتها، قالت طالبان في بيان إن مفاوضاتها مع الإدارة الأمريكية التي تواصلت خلال ستة أيام في العاصمة القطرية الدوحة، انتهت أمس السبت.

وأوضح البيان أن هذه الجولة من المفاوضات ناقشت- بحسب الأجندة- انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وقضايا مصيرية أخرى.

وأضاف بيان الحركة أن الطرفين اتفقا على استئناف المفاوضات في اجتماعات مستقبلية مماثلة؛ من أجل إيجاد حل مناسب لإنهاء الصراع في أفغانستان.

ونفى البيان التقارير الصادرة عن بعض وسائل الإعلام بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار والمفاوضات مع الحكومة الأفغانية.

بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن هناك أخباراً مشجعة بشأن المفاوضات الجارية مع حركة طالبان، وهي تحرز تقدماً كبيراً.

وأضاف في تغريدة على "تويتر"، أن الولايات المتحدة جادة في سعيها إلى السلام وسحب القوات الأمريكية، ومنع أفغانستان من الاستمرار في أن تكون ساحة للإرهاب الدولي.

وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع الحكومة الأفغانية وجميع الأطراف المهتمة، على تعزيز السيادة الأفغانية والاستقلال والازدهار.