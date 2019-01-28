مقتل شخصين في تظاهرة طالبية في الكونغو الديموقراطية

اسماء السيد - لوبومباشي: أعلنت الشرطة في الكونغو الديموقراطية أنّ طالبًا وشرطيًا قُتِلا الأحد في جنوب شرق البلاد بعدما تحوّلت احتجاجات على انقطاع المياه والكهرباء في إحدى الجامعات إلى مواجهات عنيفة.

وتعاني جامعة لوبومباشي، التي تضم نحو 10 آلاف طالب، والحي المحيط بها، من انقطاع الكهرباء والماء، منذ ثلاثة أيام، بعد تلف الكابلات والأنابيب نتيجة هطول أمطار غزيرة.

اندلعت مواجهات بين الطلاب وقوات الأمن، بعدما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والطلقات التحذيرية لتفريق حشود من الطلاب العائدين من مقر حاكم مقاطعة كاتانغا.

وقال الجنرال باولين كيونغو قائد الشرطة في كاتانغا "فقدت للتو ضابط شرطة صدمته سيارة مكافحة الشغب". أضاف "أعلم أيضًا أن طالبًا قُتل متأثرًا بجروحه الناجمة من طلقات نارية".

في حين ذكر رئيس الجامعة كيشيبا فيتولا أن ثلاثة طلاب آخرين أصيبوا. وأضاف إنّ "الوضع عاد إلى الهدوء مرة أخرى". جاءت أعمال العنف بعدما أدى الرئيس الجديد فيليكس تشيسيكيدي اليمين الدستورية الخميس، في أول انتقال سلمي للسلطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد انتخابات فوضوية ومثيرة للجدل.

