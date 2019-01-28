بالصور| أبرز زيارات رؤساء فرنسا لمصر.. "منها واحدة سرية"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في زيارة رسمية، يستهلها بجولة في معبد أبو سمبل بأسوان، وتعد زيارته للبلاد هي الأولى له منذ توليه منصب الرئاسة في عام 2017، وتركز على تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والأمن.

وعلى مر الأعوام كانت فرنسا صديقا لمصر، منذ تأسيس الجمهورية الفرنسية الخامسة التي أطلقها الرئيس الفرنسي السابق شارل ديجول، على أنقاض الجمهورية الفرنسية الرابعة مستبدلة الحكومة البرلمانية بنظام نصف رئاسي، ويعد ماكرون ثامن رؤسائها.

- شارل ديجول (يناير 1941)

خلال الحرب العالمية الثانية كان ديجول هو قائد المقاومة الشعبية في فرنسا، وجاء في زيارة سرية إلى مصر ومنطقة قناة السويس ليعقد اجتماعا سريا مع قائد القوات البريطانية في الشرق الأوسط الجنرال ويلف، كما زار مدينة الإسماعيلية للاطمئنان علي كل ما يخص فرنسا من منشآت ومدارس تابعة للحكومة الفرنسية، وذلك حسب كتاب الانفجار لمحمد حسنين هيكل.

- فاليري جيسكار ديستان (يناير 1975):

استقبل الرئيس الراحل محمد أنور السادات نظيره الفرنسي جيسكار ديستان في مصر عام 1975 وتناقش الرئيسان في العديد من القضايا أهمها علاقات البلدين و"الصراع العربي - الإسرائيلي". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

- فرنسوا ميتران (نوفمبر 1982)

زار الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران مصر، في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك عقب عام واحد من انتخابه في فرنسا، وقابل الرئيس المصري في ذلك الوقت، محمد حسني مبارك. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

- جاك شيراك (2006)

استقبل الرئيس السابق محمد حسني مبارك نظيره الفرنسي جاك شيراك في عام 2006 في زيارة افتتح فيها الرئيسان مبنى الجامعة الفرنسية بالقاهرة. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

- نيكولا ساركوزي (2007):

زار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مصر في عام 2007، حيث بحث مع مبارك العديد من القضايا على رأسها القضية الفلسطينية وعلاقات البلدين. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

- فرانسوا أولاند (2015 و2016):

كان للرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا أولاند النصيب الأكبر من الزيارات عن كل نظرائه الفرنسيين، حيث زار مصر مرتين في عامين متتاليين 2015 و2016.

في أغسطس 2015، زار الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مصر ليشارك في افتتاح قناة السويس الجديدة بناء على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعقب ذلك اجتماع جمع بين الرئيسين.

وفي العام التالي زار مصر مرة ثانية، لتوقيع العديد من الاتفاقات الدولية. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press