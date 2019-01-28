مقتل شخصين في تظاهرة طالبية في الكونغو الديمقراطية

أعلنت الشرطة في الكونغو الديمقراطية أنّ طالباً وشرطياً قُتِلا في جنوب شرق البلاد بعد أن تحولت احتجاجات على انقطاع المياه والكهرباء في إحدى الجامعات إلى مواجهات عنيفة.
وتعاني جامعة لوبومباشي، التي تضم نحو 10 آلاف طالب، والحي المحيط بها من انقطاع الكهرباء والماء منذ ثلاثة أيام بعد تلف الكابلات والأنابيب نتيجة هطول أمطار غزيرة.
واندلعت مواجهات بين الطلاب وقوات الأمن، بعد أن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والطلقات التحذيرية لتفريق حشود من الطلاب العائدين من مقر حاكم مقاطعة كاتانغا.
وجاءت أعمال العنف بعد أن أدى الرئيس الجديد فيليكس تشيسيكيدي اليمين الدستورية الخميس، في أول انتقال سلمي للسلطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد انتخابات فوضوية ومثيرة للجدل.
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