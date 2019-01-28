مقتل شخصين في تظاهرة طالبية في الكونغو الديمقراطية

أعلنت ​الشرطة​ في ​الكونغو الديمقراطية​ أنّ طالباً وشرطياً قُتِلا في جنوب شرق البلاد بعد أن تحولت ​احتجاجات​ على انقطاع ​المياه​ والكهرباء في إحدى الجامعات إلى مواجهات عنيفة.

وتعاني جامعة لوبومباشي، التي تضم نحو 10 آلاف طالب، والحي المحيط بها من ​انقطاع الكهرباء​ والماء منذ ثلاثة أيام بعد تلف الكابلات والأنابيب نتيجة هطول أمطار غزيرة.

واندلعت مواجهات بين الطلاب وقوات الأمن، بعد أن استخدمت الشرطة ​الغاز​ المسيل للدموع والطلقات التحذيرية لتفريق حشود من الطلاب العائدين من مقر حاكم مقاطعة كاتانغا.

وجاءت أعمال ​العنف​ بعد أن أدى الرئيس الجديد فيليكس تشيسيكيدي اليمين الدستورية الخميس، في أول انتقال سلمي للسلطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد ​انتخابات​ فوضوية ومثيرة للجدل.