وزارة الخزانة الأميركية ترفع العقوبات عن شركتين روسيّتين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رفع العقوبات التي فُرضت في نيسان الماضي على مجموعة "روسال" وشركة "إن بلاس" التابعة لها، واللتين كان يُسيطر عليهما الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "الشركتين قلّصتا من قبضة ديريباسكا عليهما، وأنّ كلاً منهما وافقت على وجود شخصيات مستقلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجلس إدارتها"، مشيرة الى أن "الشركتين وافقتا أيضا على شفافية لم يسبق لها مثيل، من خلال السماح لوزارة الخزانة بإجراء مراجعة دقيقة لعملياتهما"، مشددة على أن العقوبات المفروضة على ديريباسكا لا تزال قائمة.
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