سأل عضو ​اللقاء التشاوري​ النائب ​عبد الرحيم مراد​ هل العقبة امام ​تشكيل الحكومة​ اليوم فقط اللقاء التشاوري ام توزيع الحقائب؟ ولفت مراد في حديث اذاعي، الى ان قضية اللقاء التشاوري باتت اليوم اسهل بعد حصر تمثيل اللقاء بـ 6 نواب بالاضافة الى مرشحي اللقاء الثلاثة، ونحن نعتبر ان تمثيل اي شخص من التسعة كأننا تمثلنا جميعا، واوضح ان الوضع اصبح صعبا جدا، وعلى اقل تقدير فان تشكيل الحكومة يعطي الامل للناس ونستفيد من مؤتمر "سيدر".

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