مصادر الوطني الحر للجمهورية: هذا الأسبوع حاسم بالنسبة الى مصير الحكومة

توقعت مصادر "​التيار الوطني الحر​" عبر صحيفة "الجمهورية أن "يكون هذا الاسبوع اسبوع الحسم بالنسبة الى مصير الحكومة العتيدة"، مؤكدة أن "اللقاء الثالث بين رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ورئيس "التيار" ​جبران باسيل​ امس يدل الى انّ الاجواء تميل الى الايجابية بالنسبة الى الحكومة وليس الى السلبية كما يُشاع"

وأدرجت المصادر الاجواء السلبية التي بدأت تُضخ امس "في اطار التشويش ومحاولة الضغط على المسار الايجابي"، مشيرة الى أن "باسيل سيكون في بيروت اليوم وعلى جدول اعماله سلسلة اجتماعات ابرزها مع سفير روسيا ​الكسندر زاسبيكين​ ومع وزير الزراعة في صربيا".