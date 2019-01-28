توقعت مصادر "التيار الوطني الحر" عبر صحيفة "الجمهورية أن "يكون هذا الاسبوع اسبوع الحسم بالنسبة الى مصير الحكومة العتيدة"، مؤكدة أن "اللقاء الثالث بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس "التيار" جبران باسيل امس يدل الى انّ الاجواء تميل الى الايجابية بالنسبة الى الحكومة وليس الى السلبية كما يُشاع"
وأدرجت المصادر الاجواء السلبية التي بدأت تُضخ امس "في اطار التشويش ومحاولة الضغط على المسار الايجابي"، مشيرة الى أن "باسيل سيكون في بيروت اليوم وعلى جدول اعماله سلسلة اجتماعات ابرزها مع سفير روسيا الكسندر زاسبيكين ومع وزير الزراعة في صربيا".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر للجمهورية: هذا الأسبوع حاسم بالنسبة الى مصير الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.