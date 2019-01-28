دعت مصادر معنية بتأليف ​الحكومة​ عبر صحيفة "الجمهورية" الى عدم الاستعجال والتشاؤم، في انتظار عودة رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ اليوم وما سيصدر عنه والتحرّكات و​الاتصالات​ التي يجريها، علماً انّ مهلة الاسبوع لتأليف الحكومة التي كان حدّدها الاسبوع الماضي تنتهي غداً الثلثاء.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر معنية بتأليف الحكومة للجمهورية: لعدم الإستعجال والتشاؤم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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