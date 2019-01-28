ذكرت ​قوى الأمن الداخلي​ المواطنين بمنع المرور على طريق خلدة-الأوزاعي ​بيروت​ وتحويل السير الى أنفاق المطار ​الشويفات​. وفي السياق، افادت غرفة حركة المرور كثيفة من الناعمة باتجاه خلدة حتى انفاق المطار.

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن تذكر المواطنين بمنع المرور على طريق خلدة-الأوزاعي بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.