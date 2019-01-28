مصادر الجمهورية: لقاء الحريري وباسيل مساء الجمعة الماضي لم يكن ناجحاً

كشفت مصادر لصحيفة "الجمهورية" أن "لقاء عُقد ليل امس بين رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير ​جبران باسيل​، في ​باريس​ قبل ان يعودا في الساعات المقبلة الى ​بيروت​"، مشيرة الى أن رئيس حزب "القوات" ​سمير جعجع​، ارجأ بدوره عودته الى بيروت الى وقت لاحق.

وأكدت معلومات لـ"الجمهورية"، أن "لقاء الحريري وباسيل مساء الجمعة الماضي لم يكن ناجحاً، لأنّ باسيل إصرّ على إعادة النظر في بعض الحقائب الوزارية في انتظار ما سيؤول اليه اللقاء بين الحريري وجعجع في اليوم التالي، اي السبت، والذي على ما يبدو أنّه لم يكن ناجحاً. إثر فشل محاولة التبادل بين "​حركة أمل​" و"​الحزب التقدمي الإشتراكي​" و"التيار الوطني الحر"، حيث شمل الإقتراح في شأنها مقايضة ​وزارة البيئة​ لمصلحة التيار ب​وزارة الصناعة​ لحركة أمل ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية للحزب الاشتراكي".

ولفتت المصادر الى أن "باسيل اقترح على الحريري استعادة الوزير المسيحي من حصّة الحريري وإعادة الحقيبة السنّية اليه، ما لم ينجح تبادل الحقائب، وهو ما رفضه الحريري على اساس انّ اي تعديل من هذا النوع سيعرّض التشكيلة الأخيرة لما يُشبه لعبة "الدومينو"، والتي يمكن ان تنسف التفاهمات السابقة".