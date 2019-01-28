مقتل 30 جندياً نيجيرياً في هجوم إرهابي و"داعش" يعلن مسؤوليته

قتل 30 جندياً نيجيرياً في هجوم إرهابي شنه تنظيم داعش، على قرية لوماني في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشر بوكالة أعماق التابعة له. ونفذ داعش في غرب أفريقيا، الذي انشق عن جماعة بوكو حرام في عام 2016، عدداً من الهجمات في شمال شرق نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتعد بورنو أكثر الولايات تضرراً من هجمات الإرهابيين، التي استهدفت قواعد الجيش النيجيري خلال الأشهر القليلة الماضية، مما جعل الأمن قضية رئيسية في الحملة الانتخابية قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في 16 فبراير.