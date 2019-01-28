أستراليا تعترف بجوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الإثنين، اعترافها رسمياً بخوان جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا لحين إجراء انتخابات رئاسية وانتخاب رئيس للبلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان صدر عنها اليوم الإثنين، إن "أستراليا تعترف وتدعم رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" خوان جوايدو في تولي منصب الرئيس المؤقت وفقاً للدستور الفنزويلي ولحين إجراء الانتخابات".

وأضاف البيان "أن أستراليا تدعو إلى التحول إلى الديمقراطية في فنزويلا في أقرب وقت ممكن".