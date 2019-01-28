نهر ابو علي "صار" مكباً للنفايات باشكالها المتعددة!

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وكأن مجرى نهر أبو علي في طرابلس وُجد فقط ليتلقى الاعتداءات المختلفة عليه، حيث ما يزال بالرغم من أعمال التنظيف الدورية التي تقوم بها شركة لافاجيت، وبالرغم من الانذارات التي وجهتها البلدية، عرضة لرمي النفايات وبقايا الخضار والحيوانات النافقة، ما يجعله بؤرة تلوث، بدل أن يكون واحة بيئية حضارية تخترق المدينة القديمة وتساهم في إنعاشها إقتصاديا.

وآخر ما تفتقت به عبقرية المعتدين وما تم توثيقه بالفيديو عبر أحد المواطنين، هو قيامهم بالتخلص من بعض أثاث منزل ورميه في مجرى النهر وذلك في وضح النهار من دون حسيب أو رقيب، ما ترك تساؤلات حول دور البلدية، وأين شرطتها ودورياتها؟ وكيف يمكن لأشخاص أن يتحدّوا القانون والانذارات بهذه الشكل؟ وأين محاضر الضبط الرادعة لهكذا إعتداءات؟..

لا شك في أن المعتدين لا يقيمون وزنا للبلدية وقراراتها، ولا يهابون إنذاراتها، وهو أمر لم يعد مستغربا في ظل الغياب الكامل لهذه البلدية وتخليها عن القيام بواجباتها وتلهي أعضاء مجلسها البلدي ورئيسها بالخلافات والتجاذبات، وربما بات يجوز القول: إن بلدية غير قادرة على حماية مجرى نهر يخترق المدينة القديمة فيها، هي بلدية غير قابلة للحياة، وغير مؤهلة لقيادة المدينة.