الان تتابع عاجل.. أستراليا تعترف بخوان غوايدو رئيساً لفنزويلا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سيدني- الخليج 365:
اعترفت أستراليا برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، رئيساً موقّتاً لفنزويلا إلى حين إجراء انتخابات، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجيّة الأستراليّة الإثنين.
وقالت الوزيرة ماريز باين في بيان، إنّ بلادها تؤيّد حصول “انتقال نحو الديموقراطيّة في فنزويلا في أسرع وقت ممكن”.
ويأتي اعتراف أستراليا بغوايدو رئيساً لفنزويلا، إثر خطوة مماثلة اتّخذتها الولايات المتّحدة وكندا ودول عدّة في أمريكا اللاتينيّة.
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