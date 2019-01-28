أستراليا تعترف بخوان غوايدو رئيساً لفنزويلا

اسماء السيد - سيدني: اعترفت أستراليا برئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة خوان غوايدو رئيساً موقّتاً لفنزويلا إلى حين إجراء انتخابات، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجيّة الأستراليّة الإثنين.
وقالت الوزيرة ماريز باين في بيان إنّ بلادها تؤيّد حصول "انتقال نحو الديموقراطيّة في فنزويلا في أسرع وقت ممكن".
ويأتي اعتراف أستراليا بغوايدو رئيساً لفنزويلا، إثر خطوة مماثلة اتّخذتها الولايات المتّحدة وكندا ودول عدّة في أميركا اللاتينيّة.
وأضافت الوزيرة "أستراليا تعترف وتدعم رئيس البرلمان خوان غوايدو لتولّي منصب الرئيس موقّتاً... إلى حين إجراء انتخابات".
وتابعت "نحضّ الآن جميع الأطراف على العمل بنحو بنّاء نحو حلّ سلمي للوضع، بما يشمل العودة إلى الديموقراطيّة واحترام سيادة القانون ودعم حقوق الإنسان".
وكان الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو رفض مُطالبة الدول الأوروبّية بمهلة ثمانية أيّام للدعوة إلى انتخابات تحت طائلة الاعتراف بغوايدو رئيساً. وطالب مادورو تلك الدول بالتراجع، قائلاً "لا أحد يُعطينا مهلاً" وفنزويلا ليست "مرتبطة" بأوروبا.
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