مصدر في "المستقبل" للشرق الأوسط:ساعة الحسم في تقرير مصير الحكومة اقتربت

كشف مصدر في "​تيار المستقبل​"، مواكب للقاءات عقدها رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​سعد الحريري​ في ​باريس​ قبل عودته إلى ​بيروت​، لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "ساعة الحسم في تقرير مصير الحكومة اقتربت، وإن هذا الأسبوع سيكون المهلة الأخيرة في أجندته ليحدد الخيار النهائي، وإنه لا أفكار جديدة يمكن أن يعوّل عليها، وإن ما يُطرح عليه من حين لآخر يبقى تحت سقف أفكار قديمة يحاول البعض استحضارها، لكنها لن تقدّم أو تؤخّر في طبيعة القرار الذي سيصدر عنه".

ولفت المصدر الى أنه "ليست هناك أفكار جديدة يمكن أن تدفع في اتجاه إعادة خلط الأوراق"، مشيرا الى أن "الحريري قدّم تضحيات من حسابه الخاص لعلها تُسرّع في ولادة الحكومة، لأنه لم يعد من الجائز تمديد فترة الانتظار التي باتت قاتلة، طالما أنها تبقى في دائرة المراوحة، ولن تحقق أي تقدّم".

وأكد أنه "بمجرد عودة الحريري الى بيروت، سيُجري اتصالات اللحظة الأخيرة، واضعاً الجميع أمام مسؤولياتهم شرط أن يدرك المشمولون بهذه المشاورات أنه لا مجال للرهان، وأنه سيقدّم مزيداً من التضحيات"، رافضا الخوض في طبيعة القرار الحاسم الذي سيتخذه الحريري.