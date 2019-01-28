سليم عون: البعض يخشون إصرار الرئيس عون البدء بفتح ملف الفساد

وكشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه نقل عن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ عبر قنوات معنية أن "بري و"​حركة أمل​" لا يتبنى ما قاله عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ وهو يمثّل نفسه".

وأكد عون أن "الهدف ليس فتح سجال ونكتفي ونأمل أن يكون ما نقل إلينا صحيحا مع تأكيدنا أن ما قيل لن يمرّ مرور الكرام ونطالب كل من لديه إثبات ليقدمه"، موضحا أنه "عندما يقول بأن المحيطين بالرئيس فاسدون يعني إما أن الأخير راض أو لا يعلم وفي الحالتين هناك افتراء في الكلام في ظل كل ما يقوم به رئيس الجمهورية"

واعتبر عون أنه "بعدما قال رئيس الجمهورية بأنه سيسمي الأمور بأسمائها أتى موقف الخليل وكأن البعض يحاولون إبعاد الشبهات عن أنفسهم ويخشون إصرار الرئيس البدء بفتح هذا الملف".