مصادر للحياة: لجنة من "فتح" ستبدأ اليوم مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة

ذكرت صحيفة "الحياة" أن اللجنة المركزية لـ"​حركة فتح​"، شكلت في ختام اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ أمس، لجنة لبدء مشاورات مع القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة للسلطة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر في اللجنة للصحيفة أن "اللجنة المؤلفة من أربعة أعضاء من اللجنة المركزية ستبدأ من اليوم إجراء لقاءات مع مختلف قوى ​منظمة التحرير الفلسطينية​ لتشكيل الحكومة الجديدة".

وأكد عضو في اللجنة المركزية لـ"فتح" لـ"الحياة" أن "اللجنة حريصة على مشاركة ممثلين عن مختلف قوى منظمة التحرير من دون استثناء في الحكومة الجديدة"، مشيرا الى أن "المرحلة المقبلة بالغة الأهمية، والأعباء كبيرة، ونحن نريد حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات وحمل الأعباء السياسية والاقتصادية".