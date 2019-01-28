الحكومة الأسترالية تعترف بخوان غوايدو رئيساً لفنزويلا

أعلنت الحكومة الأسترالية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاسترالية أنها "تعترف وتدعم رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" خوان غوايدو في تولي منصب الرئيس المؤقت وفقاً للدستور الفنزويلي ولحين إجراء الانتخابات"، داعية الى "التحول إلى الديمقراطية في فنزويلا في أقرب وقت ممكن، ونحضّ الآن جميع الأفرقاء على العمل بنحو بنّاء نحو حلّ سلمي للوضع، بما يشمل العودة إلى الديموقراطيّة واحترام سيادة القانون ودعم حقوق الإنسان".
ويأتي اعتراف أستراليا بغوايدو رئيساً لفنزويلا، إثر خطوة مماثلة اتّخذتها الولايات المتّحدة وكندا ودول عدّة في أميركا اللاتينيّة.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفض مُطالبة الدول الأوروبّية بمهلة ثمانية أيّام للدعوة إلى انتخابات تحت طائلة الاعتراف بغوايدو رئيساً. وطالب مادورو تلك الدول بالتراجع، قائلاً: "لا أحد يُعطينا مهلاً" وفنزويلا ليست "مرتبطة" بأوروبا.
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