الحكومة الأسترالية تعترف بخوان غوايدو رئيساً لفنزويلا

أعلنت ​الحكومة الأسترالية​، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاسترالية أنها "تعترف وتدعم رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" ​خوان غوايدو​ في تولي منصب الرئيس المؤقت وفقاً للدستور الفنزويلي ولحين إجراء ​الانتخابات​"، داعية الى "التحول إلى الديمقراطية في ​فنزويلا​ في أقرب وقت ممكن، ونحضّ الآن جميع الأفرقاء على العمل بنحو بنّاء نحو حلّ سلمي للوضع، بما يشمل العودة إلى الديموقراطيّة واحترام سيادة القانون ودعم حقوق الإنسان".

ويأتي اعتراف ​أستراليا​ بغوايدو رئيساً لفنزويلا، إثر خطوة مماثلة اتّخذتها الولايات المتّحدة وكندا ودول عدّة في ​أميركا​ اللاتينيّة.

وكان الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ رفض مُطالبة الدول الأوروبّية بمهلة ثمانية أيّام للدعوة إلى انتخابات تحت طائلة الاعتراف بغوايدو رئيساً. وطالب مادورو تلك الدول بالتراجع، قائلاً: "لا أحد يُعطينا مهلاً" وفنزويلا ليست "مرتبطة" بأوروبا.