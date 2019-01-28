ارتفاع حصيلة انهيار سدّ منجمي في البرازيل إلى 58 قتيلاً

أعلن المتحدّث باسم ​الدفاع المدني​ في ولاية ميناس جيرايس ​البرازيل​ية اللفتنانت كولونيل فلافيو غودينيو، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سدّ في برومادينيو في جنوب شرق البرازيل إلى 58 قتيلاً، فيما لا يزال 305 آخرون في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنّ عمّال الإنقاذ عثروا على ​حافلة​ مليئة بالجثث.

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