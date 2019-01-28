محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:
شهدت دمياط سقوط أمطار على الكثير من القرى والمدن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مصحوبة بموجة من الصقيع، وجرى غلق بوغاز الصيد بمدينة عزبة البرج بسبب الطقس السيء وشدة الرياح وارتفاع الأمواج منعًا لوقوع حوادث غرق أو اصطدام لسفن الصيد.
وكثفت مديرية الأمن جهودها لتشديد الرقابة المرورية على الطرق السريعة ومداخل المدن تجنبًا لوقوع حوادث على الطرق، وأسرعت سيارات شفط المياه التابعة للوحدات المحلية إلى الشوارع لشفط مياه الأمطار المتراكمة.
وعقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا ضم رؤساء الوحدات المحلية وجهت خلاله بسرعة التحرك تجاه بلاغات المواطنين بشأن بعض المشكلات المتعلقة الصرف الصحي بشكل فوري، واستمرار أعمال شفط المياه حتى الفترة الليلية تحسبا لهطول المزيد من الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق بوغاز الصيد في عزبة البرج بعد سقوط أمطار على دمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.