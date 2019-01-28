أعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة ليل الأحد رفع العقوبات التي فُرضت في أبريل على مجموعة "روسال" وشركة "إن بلاس" التابعة لها، واللتين كان يُسيطر عليهما الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضحت الوزارة في بيان أنّ الشركتين قلّصتا من قبضة ديريباسكا عليهما، وأنّ كلاً منهما وافقت على وجود شخصيات مستقلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجلس إدارتها. غير أنّ هذا القرار قد يثير الغضب في الولايات المتحدة، خصوصاً في أوساط الديموقراطيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن شركتين روسيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.