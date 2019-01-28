الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن شركتين روسيتين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة ليل الأحد رفع العقوبات التي فُرضت في أبريل على مجموعة "روسال" وشركة "إن بلاس" التابعة لها، واللتين كان يُسيطر عليهما الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ الشركتين قلّصتا من قبضة ديريباسكا عليهما، وأنّ كلاً منهما وافقت على وجود شخصيات مستقلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجلس إدارتها. غير أنّ هذا القرار قد يثير الغضب في الولايات المتحدة، خصوصاً في أوساط الديموقراطيين.