وزير الدفاع الأسترالي يدعو الصين للتصرف بمسؤولية في المياه الإقليمية

حث وزير الدفاع الأسترالي الصين على التصرف بمسؤولية في توسعها في بحر الصين الجنوبي خلال مؤتمر لقادة عسكريين في سنغافورة اليوم الاثنين.

وبعد يومين من المحادثات في العاصمة الصينية بكين، قال كريستوفر باين، وزير الدفاع الأسترالي، في اجتماع سنغافورة إن الصين تعمل على تقويض الثقة الإقليمية وزيادة القلق من خلال نهجها في المياه المشحونة سياسياً لبحر الصين الجنوبي، وفقاً لما ذكرته وكالة انباء "أستراليان اسوشيتد برس" الأسترالية.

وقال باين "حل النزاعات في بحر الصين الجنوبي وفقاً للقانون الدولي سيعزز الثقة في رغبة الصين في دعم ثقافة استراتيجية تحترم حقوق جميع الدول، ولذا أدعو الصين إلى التصرف بمسؤولية كبيرة في بحر الصين الجنوبي".

وتعهد باين بدعم أستراليا للأنشطة المتعددة الأطراف في بحر الصين الجنوبي، إذا لزم الأمر، لتذكير بكين بأنها مياه دولية.