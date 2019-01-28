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تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطعاً لفتاتين ترقصان بملابس فاضحة قبل خلعها، زاعمين أنهما الممثلتان المصريتان منى فاروق وشيماء الحاج، من دون أن يتم التأكد من صحة الفيديو على رغم الشبه الكبير بين الفنانتين والراقصتين في المقطع المصور.
وظهرت الفتاتان ترقصان على وقع أنغام أغنية "عالعين موليتين"، في حين يُسمع صوت رجل مشجعاً لهما.
وذكرت تعليقات كثيرة أن الصوت يعود للمخرج المصري خالد يوسف.
ولم يصدر حتى اللحظة، أي توضيح أو تعليق حتى الآن من منى فاروق أو شيماء الحاج بخصوص الفيديو المتداول.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مزعوم فاضح لنجمة "رحيم" منى فاروق وممثلة أخرى وهما ترقصان أمام مخرج مصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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