توقعات الأبراج ليوم January 28, 2019

برج الحمل

مهنياً: تشعر برغبة كبيرة في أداء كمية كبيرة من العمل، ذلك أمر جيد جدًا، لكن لا تدع نفسك تنغمس في الأعمال بشكل أكبر من اللازم حتى لا تهمل الأمور الأخرى في حياتك

عاطفياً: تعامل مع الطرف الآخر بحرص كبير، الأمور بينكما لم تصل بعد إلى الدرجة التي تجعلك تتعامل معه بكل هذه الأريحية

صحياً: حاول أن تكتشف طرقًا أفضل لفهم جسدك، وكلما فهمت جسدك بطريقة أفضل استطعت التعامل معه بشكل أفضل، وبالتالي حفظته من الضرر الذي قد يصيبه

برج الثور

مهنياً: نظّم الشؤون المالية وقيّم الحسابات وامتنع عن المخالفات القانونية ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر

عاطفياً: أمامك طريق سالك نحو الاستقرار في العلاقة العاطفية وتجنّب الخلافات وابتعد عن كل ما قد يسيء إليك

صحياً: التخلص من حالة القلق ليس بالأمر السهل، ما يؤرقك ويسبب انزعاجاً لا يحتمل

برج الجوزاء

مهنياً: تبتسم لك الحظوظ، لكن عليك الهدوء والتروّي وعدم المواجهة، قد تبوح بسرّ إلى أحد المقرّبين، أو تخطو خطوة ترضي طموحك

عاطفياً: تملك الكثير من المؤهلات في الحب، ولكن عليك أن تعرف كيف تستغلها جيداً ولا تدخل في دوامة الشك وتأكد أن الحبيب يعشقك

صحياً: تبدو نشيطًا ذهنيّاً وجسديّاً، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي

برج السرطان

مهنياً: تتجاوز بعض الظروف المهنية السلبية والأمور المالية المعقدة بفضل ذكائك وقوة إرادتك ومساعدة أحد الزملاء وتستطيع قلب الموازين لمصلحتك

عاطفياً: مبادرة إيجابية من الشريك تجعلك تعيش الاستقرار العاطفي والهدوء النفسي، ولكنك تنغمس بالعمل وتنسى واجباتك نحو الشريك الذي يكون بحاجة إليك

صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها

برج الأسد

مهنياً: تظهر قدرة كبيرة على التأقلم مع الأوضاع الطارئة والمستجدة، وتتخلص ببراعة من كل العقبات التي تقف في وجه تقدمك

عاطفياً: شخص ما يحاول التقرب منك أعطه فرصه، واندفاعك قد يؤثر سلباً في علاقتك بالمقربين منك، فكن حذراً

صحياً: حافظ على هدوئك ولا تدع المجال لانفعالك في السيطرة على طريقة تعاملك

برج العذراء

مهنياً: تتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك لفتح صفحة جديدة في حياتك

عاطفياً: عليك أن تبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى الشريك بشأن تصرفاته معك قبل فوات الأوان

صحياً: إذا شعرت ببعض الألم في مفاصلك، لا تحاول معالجته عشوائياً، بل استشر طبيبك أولاً

برج الميزان

مهنياً: عليك ان تتحرّر من القيود المفروضة عليك، وبذلك يمكنك أن تقدم عملاً أفضل لتمويل مشروعك الجديد

عاطفياً: بعض الانفعالات غير مبرّرة، وهي تؤدي الى تأزيم العلاقة بالشريك، لذا عليك أن تكون ذكياً وان تعرف كيف تتخطى العقبات معه

صحياً: يفترض ان تتنبّه أكثر الى توقيت التمارين الرياضية، فهي توفر لك راحة كبرى

برج العقرب

مهنياً: مواجهة الصعوبات اليوم توفّر لك ظروفاً أفضل وأكثر استقراراً للغد وللتفكير في الخطوات المستقبلية الواعدة

عاطفياً: تراكم الخلاف مع الشريك يزيد تعقيد الأمور وتصبح المعالجة شبه مستحيلة إلا إذا تداركتما الوضع قبل الوصول إلى طريق مسدود

صحياً: الضحك والمرح، هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر استقراراً

برج القوس

مهنياً: تضطر إلى بذل جهود مضاعفة لإيجاد التفاهم، لكن هذا لا يحول دون بدء علاقة خاصّة مع شخص تشاطره بعض الأهداف

عاطفياً: لا تحاول أن تبقي العلاقة سطحية أو عابرة وتصطدم بلقاءات أخرى وارتباطات ثابتة، فتعيش اضطراباً وصراعاً داخلياً

صحياً: لا تخاطر بوضعك الصحي لتبين للآخرين أنك لا تهتم بما ينصحك به الطبيب

برج الجدي

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شراكة أو علاقة المال بالحياة المهنية، انتبه من بعض الفضائح

عاطفياً: التسوية المطروحة مع الشريك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات، احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جداً

صحياً: حاول أن تتخطى القلق، بمزيد من الإيجابية فهذا أكثر راحة وسعادة

برج الدلو

مهنياً: أمامك فرصة ثمينة لتحسين وضعك، فحاول أن تستفيد قدر المستطاع، قد يطرأ تغيير أو تضطر إلى تصحيح في حياتك المهنية

عاطفياً: لا تكن استفزازياً في قراراتك، لأن ذلك قد يبعد عنك الشريك ولن يقرّب منك الأعداء، فتكون خاسراً في الحالتين

صحياً: تتفق مع المحيط على القيام بمشاريع ترفيهية إن في أحضان الطبيعة أو عرض البحر

برج الحوت

مهنياً: يوم واعد يبشّر بالنجاح على غير صعيد، وتكسب الزملاء إلى جانبك في نقطة مهمة تطرحها على أرباب العمل

عاطفياً: عليك بذل كل ما في وسعك للوقوف الى جانب الحبيب، تحلو اللقاءات والجلسات الرومانسية بينكما بعد غسل القلوب ومناقشة كل الأمور العالقة

صحياً: يترافق الوضع المهني مع بعض الضغوط العائلية، وقد يكون ذلك بسبب تراجع في العلاقات أو بسبب وعكة صحية