ميقاتي استقبل سيناتور فرنسية وأمين اتحاد الأطباء العرب: معالجة أزمة النفايات في طرابلس أولوية

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استقبل الرئيس نجيب ميقاتي عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه والسيد عمر حرفوش في دارته اليوم، وأطلعاه على رؤيتهما لحل أزمة النفايات في طرابلس.

وشدد ميقاتي خلال اللقاء على أن "الأولوية معالجة أزمة النفايات في طرابلس التي بات تأثيرها مقلقا على الصحة العامة والبيئة، وعلى ضرورة أن تتكاتف كل الجهود والخبرات في سبيل وضع رؤية موحدة لحل هذه المعضلة بعيدا من الشخصانية والمناكفات"، مؤكدا أنه يدعم أي حل يكون متفقا عليه من الخبراء ويحترم وجهات النظر المختلفة من هذه المسألة.

واستقبل ميقاتي الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب أسامة رسلان، يرافقه نقيب الاطباء في طرابلس عمر عياش، في حضور منسق قطاع الأطباء في منتديات وقطاعات العزم سعدالله صابونة.

بعد اللقاء قال عياش: "سعدنا بزيارة الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب المنبثق من الجامعة العربية، في إطار التعارف بين الأمين العام والرئيس ميقاتي، إضافة إلى إطلاع الرئيس ميقاتي على التحضيرات اللوجستية للمؤتمر العلمي الطبي الرابع والأربعين للاتحاد، والذي سيشهد على هامشه اجتماعا للأمانة العامة والمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، وسيمتد هذا المؤتمر بين الثامن والعشرين من شباط واليومين الأولين من آذار المقبلين، برعاية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري. أما الرئيس ميقاتي فخصنا باستضافة الجلسات الخاصة للأمانة العامة ودعمه الكامل لهذا المؤتمر، كما هي العادة في دعمه لكل ما يتعلق بطرابلس ولبنان".

بدوره قال رسلان: "زيارة الرئيس ميقاتي تعطي دفعا قويا لاتحاد الأطباء العرب، ولا شك في أن اجتماع الأطباء المشاركين من 17 دولة عربية في مدينة طرابلس، له أثر طيب عليهم، ويعكس الجهود الإيجابية لنقابة أطباء طرابلس مع أشقائها العرب، في إطلاق الأنشطة العلمية والمهنية والإنسانية من المدينة".