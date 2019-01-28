كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب للغاز يتسبب في انفجار بهولندا ويسفر عن إصابة 9 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة لاهاي الهولندية، أن تسريبًا للغاز تسبب في وقوع انفجار، أدى إلى إصابة 9 أشخاص بعد أن انهار جزء من عقارهم السكني.

وكانت إدارة الإطفاء أعلنت في وقت سابق اليوم فقدان نحو 20 شخصا تحت حطام العقار السكني، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز".