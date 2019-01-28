ملحق فنزويلا العسكري بأمريكا ينقلب على مادورو

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ملحق فنزويلا العسكري خوسيه لويس سيلفا

أعلن الملحق العسكري الفنزويلي بواشنطن خوسيه لويس سيلفا، قطع علاقاته مع الرئيس نيكولاس مادورو، ودعا أعضاء القوات المسلحة في البلاد للاعتراف برئيس البرلمان خوان جوايدو رئيسا شرعيا، ونقلت صحيفة "نويفو هيرالد" الأمريكية، عن سيلفا قوله: "بصفتي ملحقا عسكريا في الولايات المتحدة، لا أعترف برئاسة نيكولاس مادورو لفنزويلا"، فيما أشاد جاريت ماركيس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بقرار الملحق، وحث الآخرين على اتباع مثاله، وكتب على "تويتر": "الملحق العسكري لفنزويلا في واشنطن قد أكد للتو الولاء الدستوري للرئيس المؤقت جوايدو".

وأضاف ماركيس، اليوم الأحد: "هذا مثال على حقيقة أن دور الجيش حماية النظام الدستوري، وليس دعم الديكتاتوريين وقمع شعبهم"، موجها حديثه للملحق: "عليكم أن تلهموا الآخرين ليفعلوا الشيء نفسه". اقرأ أيضا| مادورو: فنزويلا خرجت منتصرة من اجتماع مجلس الأمن من جانبه، أكد جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لـفنزويلا،