رئيس مجلس النواب الأردني: لم نتاجر بدماء السوريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أمس، أن بلاده لم تتورط في الحرب السورية ولم تتاجر بدماء السوريين، وقال خلال استقباله وفدا من سوريا برئاسة نقيب المحامين عضو مجلس الشعب السوري نزار السكيف، «إن موقف الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية كان واضحا وعبر عنه الملك عبدالله الثاني باكرا، بالدعوة إلى الحل السياسي كمخرج للأزمة، والذي نحفظ به وحدة سوري أرضا وشعبا، وقد برهن هذا الرأي صوابه».

وقال إن «الأردن وسوريا أمام تحديات كبيرة تتطلب التعاون في مختلف المجالات، خاصة أن المنطقة تشهد اليوم تبدلات وأحلافا تتشكل.. والأردن بالوقت نفسه حريص على تحالفاته التاريخية والتقليدية في المنطقة والإقليم».