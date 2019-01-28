السعودية تدين هجومين مزدوجين على كاتدرائية مانيلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _الرياض

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين المزدوجين بالقنابل اللذين استهدفا إحدى الكنائس بجنوب الفلبين، وأديا لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وشدد المصدر على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وشهدت الفلبين تفجيرين أمس في كاتدرائية جنوب البلاد أمس، أسفرا عن مقتل 20 شخصا على الأقل، من بينهم أفراد من قوات الأمن، كانوا يتعاملون مع الانفجار الأول.

وأصيب حوالي 111 شخصا في التفجيرين اللذين وقعا في الكاتدرائية الواقعة في بلدة جولو في إقليم سولو، على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا، طبقا لما قاله قائد الشرطة الإقليمية، جراسيانو ميجاريس.

وأسفر التفجيران وهما الأسوأ منذ عقود ضد الكنيسة عن مقتل 14 مدنيا وستة من أفراد قوات الأمن، بينما أصيب 90 مدنيا و21 من أفراد القوات الحكومية، وذلك نقلا عن حصيلة من ثلاث مستشفيات استقبلت الضحايا، وتم تعديل حصيلة القتلى بعد وقت قصير من الهجوم.

تفجيرا كاتدرائية مانيلا

20 قتيلا.

111 مصابا.

14 مدنيا قتلوا.

6 قتلى من الأمن.

90 مدنيا أصيبوا.

21 أمنيا أصيبوا.

3 مستشفيات تستقبل المصابين.