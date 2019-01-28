تحرك أممي لوقف انهيار اتفاق السويد.. وقبائل حجور تتصدى للميليشيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل كثفت الأمم المتحدة تحركاتها لمنع انهيار اتفاق السويد، ووصل كبير المراقبين الأميين في محافظة الحديدة الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت إلى صنعاء بعد أن أجرى في العاصمة اليمنية الموقتة عدن محادثات مع وفد الحكومة الشرعية في لجنة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة مقترحات حول إدارة موانئ المدينة وآلية إعادة الانتشار.

وقال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعهد بأن اتفاق الحديدة سينفذ، وأن الحوثيين سوف يغادرون المدينة والموانئ كخطوة أولى باتجاه تحقيق السلام في اليمن، وأضاف: «غوتيريس وعد بأن لا يخذل الشعب اليمني الذي تربطه به علاقة، خاصة منذ أن كان مفوضا ساميا للاجئين».

من جهته طالب برنامج الأغذية العاملي التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى مخزونه من القمح في صوامع الغلال بالبحر الأحمر بالحديدة، بعد تعرض الصوامع للقصف من قبل ميليشيات الحوثي، وأعرب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي ستيفن أندرسون، عن القلق بشأن تدمير بعض مخزون القمح في مطاحن البحر الأحمر.

ميدانيا، تمكنت قبائل حجور من صد هجوم كبير لميليشيات الحوثي مسنود بالعتاد العسكري الثقيل، وقصفت الميليشيات القرى بالدبابات والصواريخ، في مديرية كشر الواقعة شمال حجة المعقل الثاني للحوثيين بعد صعدة، ومنعت القبائل الميليشيات من السيطرة على مناطقهم، وانضمت عدد من القبائل إلى حجور التي تتوزع على عشر مديريات بحجة، وأصدرت قوات الجيش أوامرها بإسناد مقاتلات التحالف العربي لدعم قبائل حجور.

وتمكنت قوات الجيش من التقدم الميداني في مديرية رازح شمال صعدة وسيطرت على تلة شبان وموقع سوار وعدد من التباب المطلة على العريشة، وتمكن الفريق الهندسي التابع للواء من انتشال أكثر من ثلاثين عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات.

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