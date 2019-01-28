أيدي امريكية على الانقلاب الفنزويلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فنزويلا

استفادت الولايات المتحدة مرة أخرى استفادة كاملة من حكم القانون الفنزويلي من خلال الانقلاب وأعادت كل شيء في أمريكا اللاتينية حيث كانت حكومات هذه المنطقة دمية في واشنطن. على مدى السنوات الأربع الماضية ، لجأت الولايات المتحدة إلى كل أداة (سياسية ، أمنية ، اقتصادية ، إلخ) لسحب حكومة مادورو إلى أسفل. الدعم السياسي والمالي وحتى الدعم العسكري من الغربيين يحاول اغتيال فنزويلا، ويعطل الاستقرار الاقتصادي في فنزويلا ، والآن أعمال شغب جديدة ستغرق فنزويلا في الانقلاب الأمريكي.

تم إطلاق شرارة الأيام الثلاثة الأخيرة في فنزويلا (التي كانت تهدأ لبعض الوقت) يوم الاثنين الأسبوع الماضي. أرماندو فيغيرو، الذي قدم نفسه كعضو في الحرس الوطني الفنزويلي أعلن شريط فيديو يعلن الانقلاب مطالبة باستقالة نيكولاس مادورو رئيس البلاد! كما تمرد عدد من أعضاء الحرس الوطني الفنزويلي على مادورو وطالبوا باستقالته. لكن بعد عدة ساعات، تم اعتقال جميع الأشخاص الـ40 الذين شاركوا في هذه الليلة. قال نائب الرئيس مايك بينز في رسالة مصورة فيديو قاطعت فيها الشؤون الداخلية الفنزويلية دون ذكر العقوبات ضد البلاد: “نيابة عن ترامب، رئيس الولايات المتحدة أعلن دعمه للشعب الفينزويلي”. وفي يوم الأربعاء، خرجت المعارضة المدعومة من الغرب نيكولاس مادورو، الذي تلقى الدعم الأمريكي إلى الشوارع وقدم خوان غويدو الزعيم الوطني الفنزويلي وزعيم المعارضة الذي تقوده الولايات المتحدة نفسه رئيسًا مؤقتًا، ثم أقسم بالولاء!.

بعد ذلك، اعترف عدد من الدول في القارة بتمسكه بالولايات المتحدة، ودعم العديد من الدول الأخرى الحكومة الرسمية في ذلك البلد. كان رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب أول من ساند تصريح غيدو ويطالب باستقالة الرئيس الفنزويلي مادورو.

ومع ذلك، فإن منظمة الدول الأمريكية أقرت بأن إعلان غيدو هو رئيس الحكومة المؤقتة لفنزويلا. وأعلنت بعض دول المنطقة بما فيها كندا والبرازيل وكولومبيا وباراغواي وشيلي والأرجنتين وبيرو وبنما، دعمها في تصريحات غيدو المنفصلة ولكن المكسيك وبوليفيا اعتبرتا الحكومة الفنزويلية مشروعة قانونياً من خلال بيان المنظمة. من البلدان الأوروبية، ردت الحكومتان الفرنسية والبريطانية على التطورات في فنزويلا ودعمتا المعارضة. كما دعا متحدث باسم أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة الفاعلين السياسيين الفنزويليين إلى البقاء على مائدة المفاوضات، بعيداً عن العنف.

دعا فريدريك موغريني، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد صباح اليوم استجابة للتطورات الأخيرة في فنزويلا بينما رفض الاعتراف بزعيم المعارضة كرئيس للحكومة المؤقتة. كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم عن اتصالات هاتفية مع نظيره الفنزويلي مادورو، لدعمه ما وصفه بانقلاب عسكري للإطاحة بحكومته.

إن تاريخ الانقلابات الأمريكية في بلدان أمريكا اللاتينية والإطاحة بالقادة القانونيين لهذه البلدان يسلط الضوء على أي تحليل. هذه الانقلابات ليست نتيجة لأوهام المراقبين اليساريين ولكن الحقيقة الحقيقية هي التي غيرت وضع دول أمريكا اللاتينية لصالح السياسة الأمريكية. منذ عام 1999، وفي مواجهة الرئيس الفنزويلي اليساري هوجو شافيز، بدأت الجهود الأمريكية للإطاحة به ولكنها فشلت في كل مرة. جاء تشافيز إلى السلطة واعداً بمحاربة عدم المساواة والاستثمار الاجتماعي والحد من الفقر، وقدم العديد من وعوده خلال سنوات رئاسته. صدم شافيز بسبب موجة من الحكومات اليسارية في المنطقة. ولكن منذ ذلك الحين، تحول العديد من هذه الدول إلى اليمين مرة أخرى ولكن بقيت فنزويلا بين يدي الحكومة اليسارية.

في هذه السنوات، وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية تواجه فنزويلا أزمة اقتصادية عميقة، تضخم ضخم للغاية وانخفاض قيمة العملة. الاكتظاظ الذي حدث في فنزويلا هو أحد الحالات الاستثنائية في التاريخ، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر هذا الأمر غير مسبوق في عام 2019. يبلغ التضخم الفنزويلي عشرة ملايين هذا العام، بحسب الوكالة.

وبناء على ذلك، أعلنت الأمم المتحدة في عام 2018 أن ما بين 11 و 7 في المائة من سكان فنزويلا (3.7 مليون) يعانون من سوء التغذية بين عامي 2015 و 2017، وأن 80 في المائة من الأسر الفنزويلية تعاني من مشكلة خطيرة في توفير الغذاء. كما اختار عدد كبير من المواطنين الهجرة ، وعلى أمل مستقبل أفضل، هاجروا إلى البلدان المجاورة وفي أماكن أخرى.

وفرضت حكومة ترامب عقوبات اقتصادية ومالية ضد مسؤولي كاراكاس الذين يعتقد الرئيس الفنزويلي مادورو أن بلاده في حرب اقتصادية تقودها واشنطن ويجب أن تقاوم فنزويلا الحرب. بدأ الانكماش الاقتصادي الفنزويلي في عام 2014، ومع الانخفاض الحاد في أسعار النفط ، تسببت الأزمة الاقتصادية في خسائر فادحة. بلغ التضخم في عام 2016 800 ٪. وفي عام 2016، ارتفع معدل التضخم إلى ركود لم يسبق له مثيل وارتفع بنسبة عدة مئات الآلاف في عام 2018.