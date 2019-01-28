غرفة "الكرامة الليبية" تعلن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (أ ش أ):

أعلنت غرفة عمليات الكرامة في ليبيا، اليوم الاثنين، مقتل القيادي في تنظيم القاعدة، الإرهابي "عادل أحمد العبدلي" الملقب بـ"أبو الزبير الليبي" أثناء مداهمة في حي حجارة بمدينة سبها.

وأوضح بيان صادر عن الغرفة، نقلته قناة "روسيا اليوم" أمس الأحد، أن العبدلي من العناصر الإرهابية الخطرة، وسبق وأن انضم للتنظيم في سوريا وتم ترحيله إلى ليبيا، وإيداعه في سجن أبو سليم، وبعد عام 2011 أصبح من العناصر النشطة وخاصة في التجنيد وتنقل الإرهابيين بين سوريا وليبيا".

وأشار البيان إلى أن العبدلي له علاقة تمتد إلى جبهة النصرة بسوريا، ويرتبط بـ"عبدالمنعم الحسناوي" (أبوطلحة) الذي قتل في عملية نوعية للقوات المسلحة الأسبوع الماضي.​