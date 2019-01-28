ندوة في اتحاد الصناعات حول ضوابط الحسابات الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
تعقد لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات، ندوة اليوم الاثنين، حول ضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية، وضوابط التحول من الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية.
وتهدف الندوة إلى التوعية بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 2018 بشأن ضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وأهدافه وآليات تنفيذه، والضوابط التي ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة "الدفاتر" إلى الحسابات الإلكترونية ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية.
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