اليوم.. "أبوشقة" يجتمع بالهيئة البرلمانية لحزب الوفد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
يعقد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في تمام الرابعة عصرًا، لتفعيل دور النواب مع المواطنين، وتقديم المقترحات اللازمة التي تعوق النواب في تقديم خدماتهم، وإبراز دورهم في الإعلام.
يأتي ذلك في إطار سعي الحزب لتفعيل دور النواب في التفاعل مع المواطنين وخدمتهم والتشاور لتقديم المقترحات اللازمة التي تعوق النواب في تقديم خدماتهم وتذليلها، وإبراز دور النواب فى الإعلام.
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