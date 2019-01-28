اليوم.. البرلمان يناقش "إدمان المخدرات" وأثره على المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، قضية الإدمان وآثارها على المجتمع وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات، خاصةً بين الشباب.
وطالب بعض أعضاء مجلس النواب، الدولة بإطلاق حملة موسعة عبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان على المجتمع، وتسببه فى تفكك الأسرة، وأن يتم تشديد الرقابة على الصيدليات لمنع تداول المواد المخدرة المحظورة.
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