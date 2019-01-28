شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية: الانقلابيون جندوا 25 ألف طفل يمني للحرب والان نبدء بالتفاصيل

وصل الجنرال الهولندي باتريك كمارت، كبير المراقبين الأمميين في اليمن، إلى صنعاء السبت، للضغط على الانقلابيين لتنفيذ «اتفاق السويد» الخاص بالحديدة، في وقت كشفت فيه الشرعية عن تجنيد الحوثي لأكثر من 20 ألف طفل والزج بهم في الحرب.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر: هناك أكثر من 20 ألف طفل مجند، والمعترف به مؤخرا هو 18 ألفا، لكننا نتوقع أن العدد أكبر بكثير، حوالي 20 أو 25 ألفا.

» موافقة يمنية

وأشار الوزير إلى أن الحكومة اليمنية وافقت على أغلبية التوصيات المقدمة من 88 دولة في مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة.

وفي تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، قال عسكر: وافقنا على 80 من التوصيات، التي يبلغ عددها 250 توصية قدمتها حوالي 88 دولة في مجلس حقوق الإنسان، وتمت إحالة 81 توصية للدراسة سنرد عليها في شهر يونيو. وتابع قائلا: هذه التوصيات تخص مسائل مختلفة، منها مسألة الحث على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والحث على الاستفتاء على الدستور في اليمن، والعمل على بناء مؤسسة وفق هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، واحترام المرأة، والطفل، وقضية تجنيد الأطفال وكلها قضايا محل ترحاب بالنسبة لنا.

» استحسان أممي

وأوضح وزير حقوق الإنسان اليمني أن أداء الحكومة اليمنية على صعيد حقوق الإنسان في اليمن نال استحسانا من قبل دول الأمم المتحدة، وقال: فكرة أن تقدم الحكومة اليمنية استعراضا شاملا عن كل التزاماتها وما قدمته من إجراءات وبرامج إستراتيجية بالرغم من كل هذه الحرب البشعة، التي باليمن، كان محل تقدير وإعجاب كبيرين من قبل المجتمع الدولي، سنعمل حاليا على دراسة هذه التوصيات.

ورحب عسكر بجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، آملا أن تنتهي هذه الحرب قريبا في اليمن، ودعا روسيا والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيات من أجل ألا تضع العراقيل أمام عملية السلام، وأن تلتزم باتفاق ستوكهولم لأنه اتفاق جيد، ولكنه الآن يترنح واحتمال أن يسقط ما لم تقم الدول بإلزام الأطراف بشكل عام.