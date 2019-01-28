شكرا لقرائتكم خبر عن العبادي: إيران وراء أزمة تشكيل الحكومة العراقية والان نبدء بالتفاصيل

كشف رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، حجم النفوذ الإيراني في بلاده، ودوره في تشكيل الحكومات واختيار النخب الحاكمة، قائلا: إن هذا الأمر يثير الحزن لديه.

وقال العبادي في أحد برامج قناة «RT»: إن هناك نفوذا في العراق لعدة دول، مؤكدا رفضه عمل أجهزة بعض الدول ومنها إيران في التأثير على تشكيل الحكومات في بلاده.

وأضاف: إن التدخل الخارجي في الحياة السياسية في العراق جاء نتيجة «الضعف» والصراع الداخلي وتقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة، داعيا إلى وحدة وطنية ليست ضد دول الجوار بل للتعاون من أجل المصالح الداخلية.

وحذر العبادي من أن يكون للقوى العراقية المسلحة وميليشيات الحشد رأي وقرار سياسيان تنحاز بهما لصالح جهة سياسية ضد أخرى، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى صراع بين تلك القوى «من أجل مصالحها ضد مصالح المواطن».

وقال: هؤلاء القوات والحشد الشعبي لا يجوز أن يتدخلوا في تنصيب الوزارات، وتشكيل الحكومة، من الضروري ألا يدخلوا في الصراع السياسي.