شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واغادوغو) قتل عشرة أشخاص في قرية سيكيري شمال بوركينا فاسو بهجوم إرهابي، وفق ما أفاده مصدر أمني ومسؤول محلي. قتل عشرة أشخاص في قرية سيكيري شمال بوركينا فاسو بهجوم إرهابي، وفق ما أفاده مصدر أمني ومسؤول محلي. وقال المصدر الأمني: "شن عشرة مسلحين قبل ظهر اليوم (الأحد) هجوماً إرهابياً على قرية سيكيري، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة اثنين بجروح بالغة.



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