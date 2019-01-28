شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري يبحث مع المبعوث الأممي العملية السياسية في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة) بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه اليوم (الأحد) في القاهرة، مع المبعوث الخاص الجديد للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون، آخر المُستجدات على الساحة السورية، وتبادل الرؤى حول سُبل دفع العملية السياسية، والتعامل مع تحديات الوضع الإنساني هناك، فضلًا عن جهود مكافحة الإرهاب، بما تشمله من ضمان عدم تسرب المُقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية المُتطرفة من مناطق تمركزها إلى باقي أنحاء سورية وسائر دول المنطقة.

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه اليوم (الأحد) في القاهرة، مع المبعوث الخاص الجديد للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون، آخر المُستجدات على الساحة السورية، وتبادل الرؤى حول سُبل دفع العملية السياسية، والتعامل مع تحديات الوضع الإنساني هناك، فضلًا عن جهود مكافحة الإرهاب، بما تشمله من ضمان عدم تسرب المُقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية المُتطرفة من مناطق تمركزها إلى باقي أنحاء سورية وسائر دول المنطقة.

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