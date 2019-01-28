شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تنتقد تجاهل منسقة الشؤون الإنسانية قصف الحوثيين لمخيم للنازحين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

أعربت الحكومة اليمنية، عن أسفها لبيان منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي الذي خلا من أي إدانة لاستهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لمخيم النازحين بمديرية حرض بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

ودعت اللجنة العليا للإغاثة باليمن، في بيان، منسقة الشؤون الإنسانية، إلى تسمية الأمور بمسمياتها وتحميل الانقلابين المسؤولية الكاملة والواضحة على كافة المجازر والجرائم التي يرتكبونها يوميًا بحق المدنيين والنازحين، والانتهاكات بحق العمل الإغاثي والإنساني.

وأكدت اللجنة في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم (الأحد)، أن استخدام وصف أطراف النزاع أمر غير مقبول، موضحة أن المأساة التي يعاني منها الشعب اليمني هي نتاج للجرائم والمجازر شبه اليومية التي تقوم بها الميليشيا المتمردة بحق شعب بأكمله منذ ما يزيد عن أربعة أعوام.