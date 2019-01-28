شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع فلسطيني قتل برصاص إسرائيليين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأراضي الفلسطينية)

شارك نحو ثلاثة آلاف فلسطيني، اليوم (الأحد)، في تشييع شاب قتل أمس (السبت) برصاص إسرائيلي، خلال مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين عند أطراف قرية المغير شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وكان الشاب حمدي نعسان (38 عاماً) قتل برصاص مدنيين إسرائيليين، فيما أصيب تسعة فلسطينيين آخرين خلال مواجهات وقعت عند أطراف القرية بين مستوطنين وأهالي القرية.