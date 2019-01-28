شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السودانية تواجه محتجين والبشير يوجه أصابع الاتهام إلى الإعلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على محتجين نظموا تجمعات في العاصمة الخرطوم، اليوم (الأحد)، بعدما دعا تجمع المهنيين السودانيين الى مزيد من التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

من جهته، قال البشير الذي يزور القاهرة حالياً، إن الإعلام يضخم الاحتجاجات والمشاكل التي يواجهها في بلاده.

ويشهد السودان احتجاجات منذ أسابيع اندلعت بعد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.