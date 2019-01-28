10 رسائل قوية توجت قمة الزعيمين السيسي والبشير

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا اليوم، الأحد، في قصر الاتحادية عقب انتهاء مباحثاتهما، حيث بدأ الرئيس السيسي كلمته مرحبًا بأخيه الرئيس عُمر البشير والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات والروابط التاريخية المشتركة بين شعبي وادي النيل، وفيما يلي أبرز 10 رسائل قوية من الزعيمين:

الرئيس السيسي:

- التاريخ يؤكد أن ترابطنا مع السودان أزلي لا انفصام فيه