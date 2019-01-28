أول تعليق من وزيرة التضامن الاجتماعي على واقعة فيديو طفل البلكونة

حسام الحارتي

علقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على واقعة "طفل البلكونة"، قائلة: "المسئول الأول عن الأطفال بحكم القانون الوالدان، وفي حالة تقصيرهما وتعريض أبنائهما للخطر يتدخل قانون الطفل ويحاسب ويعاقب الوالدين "، مؤكدة أنه تم التحقيق مع والدة طفل البلكونة والإفراج عنها بشرطين، وهما: "حسن رعاية الأطفال، ومتابعتهم وعدم إهمالهم".

وأوضحت، خلال حوارها لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه تم تكليف مسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي بإعداد تقارير شهرية عن أسرة طفل البلكونة، للاطمئنان على حسن رعايتهم،...