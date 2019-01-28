بالصور.. معرض فن تشكيلي بالجناح السعودي في معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

احتضن الجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ركنا خاصا بالفن التشكيلي السعودي الذي لاقى إقبالا كبيرا من قبل زائري الجناح من جمهور المعرض.

وتميز الركن بمشاركة واسعة ضمت عدة لوحات لفنانين وفنانات تشكيليين سعوديين عبرت عن الهوية الثقافية و التاريخية والحضارية للمملكة العربية السعودية.

وكان الركن الخاص بهذا الفن الذي تتميز به المملكة عن باقي الدول العربية مقصدا لجذب زائري الجناح من جمهور المعرض للاطلاع على آخر المستجدات التي طالت الفن التشكيلي السعودي مؤخرا.

وأعرب الزائرون عن سعادتهم للجناح السعودي عامة وبالركن الخاص باللوحات التشكيلية التي تضمنت عدد من الأماكن المقدسة للمملكة العربية السعودية مثل الكعبة المشرفة وعدد من المناطق السياحية التي تتميز بها المملكة ‘ هذا بجانب اللوحات التي تنتمي للمدارس الواقعية والسريالية التي تعبر عن قضايا الإنسان المعاصر.

وأكد الزائرون المهتمون بالفن التشكيلي السعودي إنه يتميز بالتنوع والحداثة والانفراد في تناول الموضوعات التي برزت عراقة المملكة في هذا الفن وما تملكه من فنانين كبار في هذا الفن.