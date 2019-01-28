"بالمزمار والمراجيح".. جامعة المنصورة تستقبل وفود ملتقى الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

"مزمار وطبل بلدي، خيول وكَارِتة، عربات حمص شام، بطاطا، وفول مدمس، هكذا تحولت ساحة كليتي الآداب والتجارة في جامعة المنصورة إلى أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب الوافدين المشاركين في الملتلقى الأول للطلاب الوافدين، الذي تنظمه الجامعة.

"نرسم بهجة فى نفوسهم ونوريهم إن دي مصر".. هكذا أوضح الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الاداب بجامعة المنصورة، الأسباب وراء اختيار هذه الأجواء، مشيرًا إلى أن اللجنة المنظمة للملتقى برئاسة الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، طلبت أن يخرج الحدث بشكل مختلف عما جرى تنظيمه من فعاليات سابقة، وأن تُعبر عن "الجو المصري".

وأضاف عميد كلية الآداب، أن اللجنة المنظمة اختارت كلية الآداب ضمن الكليات المستقبلة للطلاب، وبالفعل جرى العمل على اسقبال عددٍ من الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، وحينما وجدوا ذلك الكرنفال تفاعلوا معه بشكل كبير.

على بعد أمتار من الجو الاحتفالي، داخل الحرم الجامعي خيمة كبيرة أمام مبنى كلية التجارة، انتشر الـ"فطير المشلتت، والجبن القديم" بالإضافة إلى، عروض فنية لفرق التراث، هكذا اختارت كلية التجارة أن تستقبل الوفود المشاركة في الحدث.

من جانبه أكد الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة، أن الوفود المشاركة عبرت عن سعادتها بالأجواء لافتًا إلى أن، "الطلاب فرحانين وبيعملوا بث مباشر لأسرهم فى دولهم المقيمين بها"

الجدير بالذكر أن الملتقي الذي تنظمه جامعة المنصورة للعام الحالي 2019، يضم وفود مشاركة تمثل 35 دولة، بمشاركة 608 من الطلاب الوافدين.