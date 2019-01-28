بالصور.. مبادرة "أنتِ بطلة" لتشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

دشن مجموعة من الشباب في قرية المريس غرب الأقصر، مبادرة بعنوان "أنت بطلة" لتشجيع الفتيات على ممارسة الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب.

يأتي ذلك ضمن مبادرات تنمية أبناء الصعيد المنظمة من قبل وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جمعيات الفراعنة وتنمية المجتمع بالأقصر، ومركز شباب المريس، ومدرستي المجمع والشهيد الإعدادية بالمريس، بالإضافة إلى مبادرة إصلاح.

وأوضحت إيمان خيري منسق المبادرة، أن المبادرة تهتم بثلاث أنشطة بشكل أساسي، هي كرة اليد والتي تهدف المبادرة من خلالها رفع اللياقة البدنية وتقليل الضغوط النفسية على الفتيات، و"الكاراتيه" لتعليم الفتيات كيفية الدفاع عن النفس، إضافة إلى نشاط "تنس الطاولة" للتحكم والسيطرة على الذات وضبط الانفعالات.

وأضافت، أن المبادرة استهدفت الفتيات من سن 7 إلى 16 سنة، مشيرةً إلى أن المبادرة استطاعت كسر العادات والتقاليد التي تكبح طموح الفتيات في قرى الصعيد، مضيفةً أنه بالرغم من وجود مدربين شباب في المبادرة، إلا أن فريق العمل استطاع أن يحصل على ثقة أولياء الأمور، ما ساعد على انجاح المبادرة وتحفيذ الفتيات لممارسة الرياضة.